- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто21:10
- Украина переходит со свинины на птицу20:10
- Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской18:50
- "Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой18:30
- Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде 16:50
- Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии16:30
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой16:00
10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела
В Польше ликвидирована очередная нелегальная фабрика сигарет. Ее сотрудниками были украинские граждане. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на польские СМИ.
"Полиция ликвидировала в Мазовии одну из крупнейших фабрик изготовления нелегальных сигарет", - пишется в сообщении министерства финансов Польше. Нелегальные цеха находились в огромном павильоне, расположенном в одной из подваршавских местностей.
Силовики обнаружили профессиональную производственную линию для изготовления сигарет с машинами стоимостью 2,5 млн злотых, 21 тонну табачного сырья и 1,2 млн штук готовых сигарет.
Такая фабрика нанесла бюджету государства ущерб на 22 млн злотых, утверждают работники минфина.
Производственный комплекс был обеспечен социальными помещениями - кухней, душевыми, спальней, благодаря чему работники не должны были выходить наружу и не привлекали внимание окружающих. В другом помещении действовала машина, которая сортировала сигареты в пачки, впоследствии пачки упаковывались в коробочки типа "пицца".
Задержанные - 14 мужчин в возрасте от 26 до 63 лет, в том числе десять граждан Украины, получили в Региональной прокуратуре в Варшаве обвинение в участии в организованной преступной группе нелегального производства табачных изделий и преступлений против налогового долга. За такие проступки задержанные могут получить до 10 лет лишения свободы. По решению суда 13 человек были временно арестованы на три месяца, в том числе и несколько украинцев.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Польша, арест, украинец
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- В Польше арестовали иностранцев, среди которых есть украинцы. ВИДЕО
- Танк - оружие пролетариата: у сторонников референдума конфисковали самодельную боевую технику (ВИДЕО)
- В Донецке арестовывают имущество должников
- На границе с Польшей в очередях застряли почти две тысячи авто
- Поляки увековечили погибших шахтёров и забрали донецкую землю (ФОТО)
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто21:10
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Украина переходит со свинины на птицу20:10
- 49-летняя Джулия Робертс изумила красотой в мини19:50
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете