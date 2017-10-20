Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет

20.10.2017 10:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что первые ощутимые результаты медицинской реформы в стране можно ожидать через несколько лет, но нужно прилагать усилия.

"Я думаю, фундаментально, через несколько лет мы сможем увидеть первые успехи, но это не означает, что мы будем ждать два года", – сказал В.Гройсман в четверг вечером в эфире телеканала "1+1", указав, что сфера здравоохранения в Украине настолько запущена, что для того, чтобы почувствовать результаты реформы, потребуется несколько лет.

Он рассказал, что уже в этом году в Украине будет открыто 13 кардиологических центров и столько же – в следующем. "Мы будем расширять перечень бесплатных лекарств, то есть мы со временем будем показывать то, что на самом деле ситуация меняется", – подчеркнул премьер.

Гройсман также отметил, что будет создана рабочая группа по внедрению медицинской реформы. "Она будет очень инклюзивной, и мы очень взвешенно и серьезно будем внедрять эти изменения", – сказал он.

Источник: segodnya.ua