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Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии
До выхода на пенсию премьер-министру Владимиру Гройсману остался 21 год. На сегодняшний день его трудовой стаж составляет 23 года. Об этом Гройсман сообщил в ходе брифинга в Луцке, передает УНИАН.
"Мне 39 лет, до пенсии мне остался 21 год. У меня трудовой стаж 23-24 года. Фактически, мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа. По большому счету, если мы приплюсуем 21 год, который остался мне до пенсии, и 23 года стажа, то это 44 года трудового стажа, а на данный момент нужно 25", - сказал премьер.
Он отметил, что правительство создало справедливую систему, которая отдаст должное тем, кто работал и честно платил взносы в пенсионный фонд.
"Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет еще один шаг, который позволит нам повышать пенсии. Сейчас мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 млн пенсионеров", - добавил он.
Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. Через три дня президент Петр Порошенко подписал этот закон.
Закон о повышении пенсий, запускающий так называемую пенсионную реформу, вступил в силу 11 октября.
Теги: Донбасс, закон, пенсия, Гройсман
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