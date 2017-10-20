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"Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой

20.10.2017 18:30
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"Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой

Реальной целью митингов под Верховной Радой в Киеве была дестабилизация ситуации в Украине.

Об этом, выступая в Киевской области по случаю 14-летия создания разведки Государственной пограничной службы, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "112 Украина".

"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили тайники и склады с заготовленным оружием и взрывчатками.

"Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не изменения, им нужна была кровь", - добавил президент.

По мнению Порошенко, правоохранители с честью выполнили свои задачи и не допустили кровопролития, несмотря на провокации со стороны участников акции.

Президент также попросил Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Также он выразил надежду, что Верховная Рада даст 300 голосов для принятия решения.

 



Теги: Донбасс, кровь, Верховная Рада, Порошенко, протесты
 
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