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"Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой
Реальной целью митингов под Верховной Радой в Киеве была дестабилизация ситуации в Украине.
Об этом, выступая в Киевской области по случаю 14-летия создания разведки Государственной пограничной службы, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "112 Украина".
"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили тайники и склады с заготовленным оружием и взрывчатками.
"Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не изменения, им нужна была кровь", - добавил президент.
Президент также попросил Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Также он выразил надежду, что Верховная Рада даст 300 голосов для принятия решения.
Теги: Донбасс, кровь, Верховная Рада, Порошенко, протесты
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