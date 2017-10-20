Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?

20.10.2017 07:38

Про зміни, до яких варто готуватись вступникам на основі середньої освіти, а також нововведення для вступу в магістратуру розповів директор профільного департаменту Міністерства освіти Олег Шаров.

Серед найважливіших змін — фіксований перелік конкурсних предметів, творчий залік замість творчого конкурсу для вступу не деякі спеціальності, певні зміни очікують і на вступників у магістратуру.

Анастасія Багаліка: Я так розумію, на абітурієнтів у 2018 очікують важливі зміни?

Олег Шаров: Думаю, радикальних змін у вступній кампанії 2018 року для вступників на основі повної загально середньої освіти не буде, як і для вступників на основі дев’ятих класів чи технікумів. Більш суттєві зміни будуть чекати тих, хто після бакалавра буде вступати на магістра.

Анастасія Багаліка: Але ж ці зміни вплинуть на певні очікування абітурієнтів. Що пропонує Міністерство?

Олег Шаров: Для тих, хто закінчує 11-1 клас, найбільш важливі зміна, що в цьому році відповідно до пропозиції ВНЗ і Спілки ректорів України Міністерством встановлений перелік конкурсних предметів. Кілька попередніх років фіксованого переліку не було, кожен університет встановлював самостійно. В цьому ж році встановлений перелік: українська мова і література, предмет, встановлений відповідно до спеціальності, і третій — встановлено два предмети, один з яких може обрати вступник як конкурсний. Мабуть, це найбільш масштабна зміна для вступників на основі 11-х класів.

Анастасія Багаліка: Це означає скасування творчих конкурсів?

Олег Шаров: Ні. Кілька спеціальностей з творчим конкурсом залишається (архітектура, образотворче, музичне, аудіовізуальне мистецтво, хореографія). На деяких спеціальностях, де був творчий конкурс, буде творчий залік (підготовка вчителів музики, образотворчого мистецтва, фізкультури для середньої освіти та окремі спеціалізації дизайну).

Основна відмінність творчого заліку від творчого конкурсу, що його можна скласти заздалегідь, фактично з лютого і по 26 липня, він буде допуском до конкурсного відбору. Бал за творчий залік не буде враховуватись у конкурсному відборі (який буде проходити за трьома сертифікати ЗНО). Вступники зможуть реально взяти участь у творчих заліках в достатньо великій кількості навчальних закладів. Ми хочемо поступово відійти від щорічних скарг на те, що творчі конкурси в різних університетах проводяться одночасно.

Анастасія Багаліка: На ці зміни якось впливає те, що Міністерство намагається дати ВНЗ трохи більше автономії?

Олег Шаров: Безумовно. Ми намагаємося цю автономію не обмежувати зайвий раз, де можемо. Навіть те, що стосується фіксованого переліку предметів, це дуже велике прохання ВНЗ, Міністерство цього не прагнуло.

Анастасія Багаліка: На що надходили скарги від ВНЗ протягом попередніх вступних кампаній?

Олег Шаров: У першу чергу, що деякі університеті ставлять більш прості конкурсні предмети, понижуючи рівень вимог до вступників та якісний рівень контингенту студентів. Наприклад, замінюють математику на географію, фізику на біологію, хімію на історію. Все-таки математика, фізика, хімія разом з українською мовою та літературою, з іноземною мовою значною мірою формують системне мислення і нашу перспективу науково-технічного розвитку країни.

Анастасія Багаліка: Коли буде відомий перелік предметів для конкретних спеціальностей?

Олег Шаров: Він опублікований на сайті Міністерства.

Анастасія Багаліка: ВНЗ не можуть якось обійти його?

Олег Шаров: Вони можуть його обійти тільки тоді, коли формують небюджетні конкурсні пропозиції. Цей перелік стосується конкурсних пропозицій, де є місця державного чи місцевих бюджетів. А там, де тільки контрактні місця, ВНЗ самі формують перелік. Це можуть робити навчальні заклади всіх форм власності.

Анастасія Багаліка: Як зачеплять у наступному році зміни студентів із числа вимушених переселенців?

Олег Шаров: Думаю, суттєво ніяк. Наразі в нас нема змін у тому, що стосується вимушених переселенців, мешканців тимчасово окупованої і непідконтрольної території. Якщо зміни щодо них з’являлись, швидше вкінці кампанії, коли ми бачили ті чи інші дії з боку держави-агресора. Наразі ми вважаємо, що система, яка розроблена і довела свою ефективність, має продовжувати використовуватись.

Анастасія Багаліка: Які предмети будуть здаватися для технічних спеціальностей, а які для гуманітарних?

Олег Шаров: Українська мова і література є обов’язковою для всіх спеціальностей, для технічних, природничих, інженерних найчастіше другим обов’язковим предметом є математика. Якщо це безпосередньо фізична, хімічна, біологічна, географічна спеціальність, відповідно, буде фізика, хімія, біологія, географія. Для гуманітарних спеціальностей другим предметом, як правило, є історія України або іноземна мова. Третій предмет дається на вибір. Наприклад, дуже велика кількість спеціальностей, по яких третій предмет математика або іноземна мова. Тут спеціальності як технічні, інженерні, так і частина гуманітарних, де математика або іноземна мова є третім предметом на вибір.

Анастасія Багаліка: Була ініціатива щодо підвищення балу ЗНО для різних спеціальностей, зокрема медичних.

Олег Шаров: Міністерство освіти і науки встановило вимогу, що для вступу на три медичні спеціальності (стоматологія, медицина і педіатрія) конкурсні бали з біології, а також математики (або хімії) мають бути не менше 150 балів.

Анастасія Багаліка: У вступної кампанії 2018 вже є графік. Наприклад, електронні кабінети будуть реєструвати з другого липня, заяви подавати з 12 липня. Але в цьому році були певні технічні збої в програмі.

Олег Шаров: Технічні збої на початкових етапах були. Були збої в програмі в перші дні реєстрації електронних кабінетів і в перші дні реєстрації електронних заяв. Наприкінці кампанії це вдалось стабілізувати і ми завершили її в нормальних умовах.

З одного боку, маю ще раз вибачитися перед вступниками, працівниками приймальних комісій, для яких ці хвилини були нервовими, з іншого боку, ми щороку закликаємо вступників: не подавайте заяви в перший день, не реєструйтесь в перший день. Техніка є технікою, людина, працюючи із «залізом», десь може зробити помилку. Тому просимо не поспішати реєструвати заяву в перший день, тим паче, зареєстровану заяву потім неможливо відкликати, таким чином втрачаються шанси вступників. Як правило, за два-три дні системи працюють правильно і стабільно. Хоча зараз ми працюємо над тим, щоб наступного року все правильно працювало з першого дня.

Анастасія Багаліка: У сфері автоматизованості вступної кампанії 2018 рік буде відрізнятись від 2017 року?

Олег Шаров: Можливо, частка автоматизації збільшиться не так сильно. Але в нас буде електронна подача заяв на магістратуру спеціальностей 0.81 «право» і 293 «міжнародне право». І вступники на базі 11 класів до коледжів і технікумів на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» також будуть подавати заяву винятково в електронному вигляді.

Анастасія Багаліка: Що зміниться для тих, хто йтиме в магістратуру, аспірантуру?

Олег Шаров: Є суттєві зміни по магістратурі. Ми поступово запроваджуємо принцип академічної доброчесності при вступі в магістратуру. Вже два роки практикується єдине фахове вступне випробування для спеціальності право. В минулому році це було тільки для дев’яти університетів, цього року це було обов’язково для всіх , які набирають магістрів права. До магістрів права наступного року приєднаються і магістри міжнародного права. З наступного року в режимі випробування ми запускаємо єдиний вступний фаховий іспит з іноземної мови для вступу в магістратуру. Іноземна мова для вступу в магістратуру є обов’язковою з 2010року, а тепер ми це переводимо на єдиний фаховий вступний іспит. Поки це стосується не всіх, а низки переважно гуманітарних спеціальностей, зокрема, згаданого вже права та міжнародного права, щоб у наступному році провести апробацію системи і готуватись до того, щоб це стало обов’язковим для всіх вступників у магістратуру в 2019 році. Для тих, хто вступає в аспірантуру, суттєвих змін нема.

Источник: hromadskeradio.org



