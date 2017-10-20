Компанію Ахметова зобов’язали виплатити $81,9 млн пені за «Укртелеком»

20.10.2017 09:50

«Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

Господарський суд Києва не лише розірвав договір купівлі-продажу з компанією ТОВ «ЕСУ» пакета акцій ВАТ «Укртелеком»» і прийняв рішення повернути пакет акцій в розмірі 92,791% статутного капіталу у державну власність, й вирішив стягнути 81,9 млн доларів пені за невиконання інвестиційних зобов'язань. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, інформує прес-служба ФДМ.

«За результатом перевірки в лютому 2017 року встановлено невиконання компанією «ЕСУ» інвестиційного плану, який передбачав внесення впродовж 5 років інвестицій в сумі не менше ніж 450 млн дол», – зазначив Трубаров.

Керівник Фонду держмайна також наголошує, що «Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

Раніше повідомлялося, що суд вирішив розірвати договір купівлі-продажу 92,79% «Укртелекому» з «ЕСУ», відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.

Источник: glavcom.ua