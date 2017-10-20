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Компанію Ахметова зобов’язали виплатити $81,9 млн пені за «Укртелеком»
«Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.
Господарський суд Києва не лише розірвав договір купівлі-продажу з компанією ТОВ «ЕСУ» пакета акцій ВАТ «Укртелеком»» і прийняв рішення повернути пакет акцій в розмірі 92,791% статутного капіталу у державну власність, й вирішив стягнути 81,9 млн доларів пені за невиконання інвестиційних зобов'язань. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, інформує прес-служба ФДМ.
«За результатом перевірки в лютому 2017 року встановлено невиконання компанією «ЕСУ» інвестиційного плану, який передбачав внесення впродовж 5 років інвестицій в сумі не менше ніж 450 млн дол», – зазначив Трубаров.
Керівник Фонду держмайна також наголошує, що «Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.
Раніше повідомлялося, що суд вирішив розірвати договір купівлі-продажу 92,79% «Укртелекому» з «ЕСУ», відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, Ахметов , Укртелеком, пеня
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