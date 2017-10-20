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Начался суд над харьковской "гонщицей"

20.10.2017 15:00
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Начался суд над харьковской "гонщицей"

В Харькове начался суд над виновницей ДТП Еленой Зайцевой, которая въехала в толпу людей, сообщает Телеканал новостей «24».
Зайцеву, которая на Lexus сбила людей на тротуаре, привезли в суд в наручниках. Как сообщил журналист Николай Криволапов в Facebook, представители СМИ спросили Елену Зайцеву, признает ли она свою вину в том, что из-за ее действий погибли 5 человек и еще 6 человек находятся в больнице. Девушка-водитель ответила отрицательно.
Напомним, 18 октября в Харькове Lexus въехал в толпу людей – 5 погибли на месте, 6 доставили в больницу. Виновницей аварии оказалась 20-летняя Елена Зайцева, которая была за рулем Lexus.



Теги: Харьков, суд, ДТП
 
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