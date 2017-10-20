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Оккупанты поставили в Крыму памятник царю Александру III

20.10.2017 12:10
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Оккупанты поставили в Крыму памятник царю Александру III

В Крыму, в парке Ливадийского дворца-музея, вместо теннисных кортов оккупанты установили памятник Александру III.

Фотографии памятника разместила на странице в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

"Ялта. В парке Ливадийского дворца-музея на месте теннисных кортов установили памятник Александру III", - написал блогер.

Отметим, открытие памятника состоится не раньше начала ноября. Предположительно, открытие монумента могут приурочить к 123-летию со дня смерти Александра III.

Данный пост активно комментируют пользователи социальной сети.

"Натыкали статуэток - новоделов где попало... И не спрашивайте где дороги, свети тепло. Их согревает и освещает статуэтки имперские", "Бывал я в том парке... можно подумать там других мест хороших для памятникс нет", "Уже мироточит?", - написали пользователи социальной сети.

Источник: apostrophe.ua



Теги: Донбасс, Крым, памятник, царь
 
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