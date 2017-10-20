Ольга Фреймут рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери

20.10.2017 09:30

Теледива Ольга Фреймут в эфире передачи Перші другі с Наташей Влащенко поделилась откровенными историями о личной жизни, вспомнив самых главных мужчин.

Звезда призналась, что от своего первого мужа (гражданского, пара в итоге так и не расписалась, – прим. ред.), британца Нила Митчелла, она буквально сбежала, будучи на первых месяцах беременности.

“Я от него сбежала. Женщина развивается, и для каждого периода есть свои мужчины. Есть мужчины нашего детства, есть мужчины нашего рагульства, есть мужчины наших достижений. Мужчины рагульства – это когда со временем ты спрашиваешь у себя: “Как я вообще могла с ним встречаться?“. Вот Нил – это мужчина моего рагульства“, – поведала Фреймут.

Телеведущая отметила, что мужчина также был агрессивен и она поняла, что такой отец ее ребенку не нужен.

“В то время я немного заигрывалась, я была в образе неправильном, я хотела прожить красивую биографию. А с ним все было предсказуемо. Вся романтика прошла. Я поняла, что у него другой менталитет, мне с ним становится скучно, он очень ревновал к моим одногодкам. Он был агрессивным. Руку не поднимал, но он был неприятным. Он со временем расслабился – манеры исчезли и остался типичный хлоп с Лондона. Я поняла, что моему ребенку такой отец не нужен“, – рассказала Ольга.

Сейчас телеведущая общается с Нилом, который стал отцом ее старшей дочери Златы, а также с его первой супругой. Дочка ездит к отцу в Лондон, а его дети от первого брака приезжают в Киев.

У Фреймут трое детей. Отец ее младшей дочери и сына – продюсер Нового канала Владимир Локотко.

Источник: Новости Ю