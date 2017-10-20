Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева

20.10.2017 13:50

В Министерстве социальной политики допускают отмену ограничения количества лет для выплаты ранее неполученной пенсии для переселенцев. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава ведомства Андрей Рева, передает "Диалог.UA".

По его словам, специально для этой цели министерство намерено внести соответствующие изменения в законодательство и таким образом снять все ограничения. В результате пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены те деньги, которые они не смогли получить в период оккупации.

"Я думаю, мы снимем ограничения по срокам. Когда произойдет деоккупация или люди вернутся на подконтрольную Украине территорию, мы им выплатим ту пенсию, которую они не получали за тот период, когда такой физической возможности не было", – отметил Рева.