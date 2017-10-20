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Поляк получил ножевое ранение, защищая украинцев от пьяного хулигана
В центре польского города Ополе (столица Опольского воеводства) 22-летний поляк по имени Гжегож получил ножевое ранение, защищая украинцев от пьяного хулигана. Об этом сообщает "Польское радио".
«Я сидел спокойно с друзьями под памятником на площади Свободы, а рядом разговаривали несколько человек украинского происхождения. Через некоторое время к ним подбежал мужчина, который кричал и угрожал, что их побьет. Никто не реагировал», - рассказал Гжегож.
По его словам, когда слова агрессивного мужчины перешли в действие, Гжегож решил вмешаться, однако хулиган в ответ достал нож, схватил за одежду и несколько раз ударил в лицо украинского студента, а его спутникам угрожал ножом.
«Я не мог спокойно наблюдать, как человек бьет и унижает моих ровесников, несмотря на их происхождение, цвет кожи или взгляды. Я крикнул ему, чтобы он успокоился, но он за мной погнался. Я думал, что смогу убежать, но споткнулся и упал», - рассказал Гжегож. Хулиган догнал его и нанес ему ножевое ранение. К счастью, он попал лишь в ухо, но была угроза, что удар ножом повредит шейную артерию, а потому ранение могло быть смертельным.
Нападавшего задержала полиция, теперь делом занимается прокуратура. Гжегож, который защищал украинского студента, говорит, что сделал бы это снова. Украинцы, которым он пришел на помощь, поехали с ним в больницу и поблагодарили за его поступок, - говорится в сообщении.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Польша, хулиганство, украинец
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