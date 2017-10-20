- Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде 16:50
- Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии16:30
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой16:00
- Начался суд над харьковской "гонщицей"15:00
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева13:50
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Железнодорожные грузоперевозки подорожают уже в ноябре12:30
- Оккупанты поставили в Крыму памятник царю Александру III12:10
- Поляк получил ножевое ранение, защищая украинцев от пьяного хулигана10:30
- Гройсман надеется на первые успехи медреформы через несколько лет10:10
Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде
Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада України ухвалить законопроект про скасування депутатської недоторканності у другому читанні весною 2018 року.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи перед прикордонниками на Київщині.
«Зараз від імені переважної більшості українців, від імені українського народу я прошу КСУ якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати внесення змін до української конституції щодо депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати у першому читанні», – сказав він.
За його словами, КСУ розглядав раніше аналогічний законопроект і вже дав позитивний висновок щодо внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів.
«Я також сподіваюся, що вже на наступній сесії весною ВР не розгубить сміливості і дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності», – сказав П.Порошенко.
Источник: zik.ua
Теги: Донбасс, неприкосновенность, депутаты, Порошенко
- Безвизовый режим невозможен без снятия депутатской неприкосновенности - Порошенко
- Под зданием Рады начались столкновения
- Они из разряда "вежливых людей - охранники боевика Захарченко стали депутатами
- Только в "ДНР": "нардепами" назначены личные охранники тела Захарченко
- Стабильность зависит от МВФ
- "Таких, как Мосийчук - пол Верховной Рады", - Парасюк
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- С 17 октября боевики проводят рейды на Донбассе, - Аброськин 13:30
- В Донецке продают "чешские" сигареты, подпольно произведенные в "ДНР"11:50
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи11:30
- В одной из школ Краматорска массово отравились дети11:10
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе10:50
- НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ 08:50
- Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде 16:50
- Во Львове дал концерт экс-«Ляпис Трубецкой»16:40
- Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии16:30
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой16:00
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- Начался суд над харьковской "гонщицей"15:00
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете