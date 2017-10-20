Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в крови Зайцевой

20.10.2017 16:00

20-летняя харькованка Елена Зайцева, которую обвиняют в смертельной аварии в Харькове, накануне трагедии употреблял опиаты. Об этом в ходе заседания по избранию меры пресечения сообщил представитель прокуратуры со ссылкой на результаты анализов, передает телеканал 112 Украина.

"Сторона обвинения ходатайствует о рассмотрении во время судебного разбирательства ходатайство, поданное органом досудебного расследования заключения о результатах медосмотра с целью выявления алкогольного наркотического или другого опьянения, или пребывания под лекарствами, согласно которому у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - отметил представитель прокуратуры.