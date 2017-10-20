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ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ
Сепаратистский телеканал «Юнион» выпустил "страшный" ролик.
Ролик о том, что ВСУ якобы разбрасывают над Авдеевской промзоной листовки с портретом министра обороны США Джеймса Мэттиса и надписью «Мы придем. Скоро».
«Оказывается, нашли только через несколько домов такую вот листовочку… ну, в общем-то, всего лишь в трех местах…. Отсюда промзона где-то два с половиной километра. Сюда спокойно долетают автоматные пули, бывает, свистят прямо над головами», – заявляет на видео человек, представленный как житель города Ясиноватая, до которого якобы долетели листовки из Авдеевской промзоны.
Кажется, на этот раз сепаратисты промахнулись с фейком: американская оккупация – это уже, простите, на грани фола. Того гляди, кто-нибудь из местной ваты сообразит, что в империалистической Америке пенсии-то повыше будут, чем в любимой неразделенной любовью «Рассее-матушке» - и что тогда прикажете делать с русским миром? Тут и так сплошная беда: Путин ввел, но не женился, так что не исключено, что Мэттис с Трампом в этом смысле могут показаться куда привлекательнее.
Источник: rupor.info
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ВСУ
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