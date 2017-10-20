Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям

20.10.2017 13:10

В сентябре был принят закон, давший старт реформе в образовании. За первую неделю октября парламентарии проголосовали за пенсионную, судебную, медицинскую реформы. На повестке дня продолжают оставаться налоговые новшества, попытки победить коррупцию…

Скажем честно: ни одна из реформ не была принята подавляющим числом голосов парламентариев. Ни одна из реформ не вызвала единодушного одобрения в обществе. Слишком радикальные перемены обещают эти реформы, и это пугает. Недаром ведь пожелание "Чтоб ты жил в эпоху перемен" считалось у китайцев проклятием…

Но разве реформы бывают другими? Кто может привести в пример реформу (в любой стране мира), которая была бы сразу встречена обществом на-ура и сулила людям одни только пряники? Мы часто слышим о реформах в Польше, в Грузии, в других странах. Но слышали ли мы о том, что они дали позитивный результат уже через неделю или через месяц?

"Нам часто кажется, что реформа – это принятие закона. Нет. Принятием закона только открываются двери для изменений, возможности. Чтобы реформы принесли положительный результат, важно и дальше продолжать упорную работу по внедрению этих изменений", – говорит первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"Реформы, идущие сейчас в нашей стране – это процесс поколений. Понимаете? Поколений! Мы медленно будем приближаться к нужному нам уровню социальных институтов. А то, что мы с вами сейчас наблюдаем, когда приняли ту или иную реформу, ко всему этому можно применить слово "первый этап". Например, сейчас приняли пенсионную реформу. Но я вас уверяю, за ближайшие 10 лет мы примем еще три-четыре закона, которыми будем корректировать эту реформу, дополнять, расширять. И так по каждой реформе", – объясняет известный ученый-экономист, член-корреспондент Академии технологических наук Украины Александр Пасхавер.

Говоря о негативном восприятии реформ обычными людьми, он приводит такой пример: "В Сингапуре за плевок на тротуар в свое время штрафовали 500 или 1000 долларов. Как вы думаете, нравилось это людям? Нет. Потому что люди хотят жить в чистоте, но не хотят платить за это по тысяче долларов. И так с любой реформой".

Что же хорошего могут принести украинские реформы в будущем каждому из нас и следующим поколениям? Об этом мы расспросили самих реформаторов (тех, кто причастен к разработке и внедрению реформ) и экспертов. Расскажем только о тех, которые непосредственно касаются каждой украинской семьи.

Пенсионная реформа

Образ заграничных пенсионеров, которые проводят время в путешествиях или на дорогих курортах, вызывает у наших сограждан прежде всего зависть. Потому что на украинскую пенсию не то что попутешествовать – часто прокормиться невозможно. Однако если принятая пенсионная реформа будет реализована до конца, в недалеком будущем и украинские граждане смогут жить в старости вполне безбедно, говорят эксперты.

"Сегодня многие думают, что, если с их зарплаты идут отчисления в Пенсионный фонд, значит, они накапливают себе где-то пенсию этими отчислениями. На самом деле это не так. Все деньги падают в единый котел и идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Такая ситуация не гарантирует, что уплаченные деньги вернутся в виде пенсии тому, кто их уплатил, и не мотивирует людей делать больше отчислений в Пенсионный фонд", – говорит Максим Нефедов. Реформа, по его словам, дает возможность перебросить мостик к накопительной пенсионной системе, когда человек, не плативший взносов в Пенсионный фонд (не был трудоустроен официально или не работал вовсе), будет получать только социальное пособие. А те, кто за время работы делал достаточно отчислений в Пенсионный фонд (государственный, частный – это еще предстоит решить на следующих этапах пенсионной реформы), будут получать в виде пенсии гораздо большие суммы.

"Для человека накопительная система – это возможность обеспечить себе безбедную старость. А для экономики государства – возможность закрыть дефицит Пенсионного фонда и создать мощные условия для выхода экономики из тени", – говорит первый замминистра экономики.

Иванна Климпуш-Цинцадзе: "Реформы всегда внедряются с учетом национальных особенностей"

Те, кто критикует сегодня пенсионную и другие реформы, обвиняют украинское правительство в том, что реформы пишутся "под диктовку Европы", а интересы граждан Украины никто не думает защищать.

Ответить на эти обвинения мы попросили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

"Реформы всегда внедряются с учетом национальных особенностей и экономических возможностей. Наше видение украинского будущего, к счастью, совпадает с советами наших зарубежных партнеров относительно внедрения реформ в разных сферах. Вместе с тем это не означает, что мы "копируем" у них пути внедрения реформ. Мы постоянно ведем переговоры, чтобы аргументировать нашу позицию, базируясь на текущей ситуации в стране и попробовать найти точки соприкосновения. Если говорить о пенсионной реформе, простой рецепт МВФ заключался именно в повышении пенсионного возраста работников. Минсоцполитики пошло абсолютно другим путем, намного более комплексным, чтоб решить вопрос наполнения Пенсионного фонда и избежать дефицита в будущем. Были найдены инструменты, благодаря которым стало возможным "осовременить" пенсии, запустить механизм автоматической индексации пенсий на будущее и повысить социальные стандарты для пенсионеров. К тому же правительству удалось договориться об отмене одного из самых жестких требований – 15%-ного налогообложения для работающих пенсионеров. Это пример того, как Украина, руководствуясь собственными интересами и учитывая национальные особенности, нашла приемлемый формат реализации необходимой реформы. Избранный нами путь не совпадал с тем, который вначале предлагали партнеры. Тем не менее окончательный вариант удовлетворил как потребности Украины, так и ожидания партнеров", – сказала в комментарии сайту "Сегодня" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Реформа образования

Обсуждение нового закона "Об образовании" в основном велось вокруг 12-летнего обучения и "языкового вопроса". Однако президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает гораздо более важным, что образовательная реформа направлена на изменение самого содержания образования, которое станет более похожим на европейское. Что получат завтрашние дети от реформы? Меньше зубрежки, больше практических навыков и умения мыслить.

"К сожалению, сегодня тотальным недостатком Украины является недостаточная образованность всех профессионалов. Насколько я понимаю, реформа призвана решить эту проблему. На уровне школы должно идти не заучивание, а формирование гражданского отношения к жизни. Так, как это делается во всем мире", – говорит Александр Иосифович.

Что же касается "языкового вопроса", то не приходится сомневаться, что эта карта еще не раз будет разыгрываться на политической арене. А значит, нельзя исключить, что в будущем возможны и другие решения по "языковому вопросу".

Медицинская реформа

Почему сегодня так много хронических больных? Почему людям приходится месяцами ходить по врачам, прежде чем те найдут проблему и подскажут, как от нее избавиться?

Максим Нефедов нынешнюю ситуацию видит так:

"У нас действовал противоестественный, абсолютно безумный принцип существования медицинских организаций, когда для них было важно обеспечить себе некое количество койко-мест, чтобы получить деньги из бюджета. А когда больница борется за то, чтобы койко-мест было больше, бороться за то, чтобы люди выздоравливали – это как бы не в ее интересах. Наоборот: чем больше человек находится в стационаре, тем лучше".

В результате реформы каждый пациент может выбирать именно того врача и ту больницу, которым больше доверяет. И государство будет платить больницам не за койко-места, а за количество принятых пациентов.

"Если одна больница обслуживает лучше, туда будет приходить больше пациентов, и туда будет направляться больше денег. По принципу "деньги ходят за пациентом". Такая больница сможет закупить лучшее оборудование, там у врачей будут выше зарплаты. А если кто-то, извините, купил диплом или закончил мединститут на двойки с тройками, к нему не пойдут люди. И в этом я вижу социальный позитив. Еще один позитив в том, что мы отходим от советской системы, когда деньги выделялись на лечение, и начинаем направлять деньги на предупреждение заболеваний. Это и с экономической точки зрения – я говорю, как представитель министерства экономики – намного более эффективно. И с точки зрения качества жизни людей – огромный шаг вперед. Ведь никому не нравится жить с хроническими проблемами и всю жизнь ходить по врачам", – говорит Максим Нефедов.

Реформа энергетического сектора

На первый взгляд, реформы в сфере энергетики никак не касаются обычных граждан. Но стоит вспомнить платежки за коммунальные услуги, и станет понятно, что эта реформа также важна для каждого из нас. Потому что в случае реализации этой реформы цены на коммунальные услуги должны снизиться, в качество услуг, наоборот, повыситься.

Для того, чтобы это произошло, в первую очередь нужно создать конкуренцию на энергорынке и привлечь инвесторов, говорят специалисты.

"Реформа энергетики – одна из самых важных реформ. Мы уже довольно много сделали в этом направлении. Два года не импортируем газ из России (хотя раньше это казалось абсолютной фантастикой), а покупаем его на хабе. Наращиваем внутреннюю добычу газа. Но многое еще только предстоит сделать. Например, у нас до сих пор нет конкуренции на рынке поставки газа для частных потребителей. Это последний сегмент рынка, который остался монополизированный. И мы работаем над тем, чтобы у каждого человека была возможность выбрать себе поставщика. Мы понимаем, что, если там будет много игроков, то конкуренция будет двигать цены вниз и люди будут получать меньше платежки. То же самое касается и рынка электроэнергии", – говорит первый замминистра экономразвития Максим Нефедов.

"Если нету независимых, конкурентных источников производства и поставок энергии, это может поставить под вопрос саму независимость Украины как факт", – предупреждает старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов.

По оценкам специалистов, достичь энергонезависимости и снижения тарифов можно и за счет наращивания добычи собственных энергоресурсов.

"У нас сейчас идет постепенное увеличение темпов добычи газа. В этом году мы впервые сделали гидроразрывы пласта. И наш очень амбициозный план – выйти к 2020 году на 20 млрд кубометров собственной добычи. Тогда можно будет говорить о том, что страна потребляет газ преимущественно из собственных источников. Но для реализации этих планов нам не хватает инвестиций, не хватает легкости ведения бизнеса", – говорит Максим Нефьодов.

Первый замминистра напомнил, что в 1970-х годах в Украине добывалось больше газа, чем в Сибири: "Но мы много лет вместо того, чтобы инвестировать в собственную добычу, платили десятки миллиардов за российский газ по крайне политизированным ценам. Сейчас мы наконец начали заниматься развитием новых технологий. Безусловно, у нас есть потенциал для того, чтобы стать энергонезависимыми. Но нам нужны инвестиции, нужны новые технологии. А чтобы привлечь инвесторов, нам нужно повысить легкость ведения бизнеса и убрать коррупционную составляющую".

Александр Пасхавер говорит практически о том же:

"Реформа в энергосфере невероятно важна. Потому что эта сфера – гигантский источник коррупции. Коррупция – это ткань нашей жизни. Она тоже будет изживаться, но мы не сможем ее победить сразу. Это будет делаться шаг за шагом".

Ольга Еремина, ведущий банкир Департамента электроэнергетики ЕБРР:

- Если говорить о рынке электроэнергии, то реформа энергетического сектора направлена на то, чтобы создать конкуренцию в секторе и улучшить качество услуг для конечного потребителя. Это не быстрый процесс, там переходной период будет длиться, как минимум два года. Согласно закону о рынке электроэнергии, рынок должен заработать только в июле 2019 года.

Закон направлен на отказ от ручного принципа формирования цен. Чтобы все регулировалось рыночными отношениями, без вмешательства чиновников. Улучшение конкуренции, прозрачность и невмешательство чиновников в работу рынка позволит привлечь инвестиции в отрасль.

В целом реформы в сфере электроэнергетике должны позитивно сказаться на всех потребителях. В долгосрочной перспективе такая политика привести к снижению цен на электроэнергию для потребителей.

Для энергонезависимости Украины важно развитие возобновляемой электроэнергетики, которая сейчас составляет полтора процента в общем балансе электроэнергии. И которая, в отличие от традиционной энергетики и атомной энергетики, не требует закупок импортного топлива и в долгосрочном плане более экономична.

Для ее развития Украина начала предпринимать шаги для улучшения инвестиционного климата. Например, регулятор, который 14 сентября долгосрочные договора на покупку электроэнергии энергорынком – это очень правильный шаг, который будет способствовать улучшению инвестиционного климата в данной отрасли.

Реформы в сфере бизнеса и борьбы с коррупцией

Действительно, эти реформы начаты давно, но, увы, их темпы не удовлетворяют никого.

"Борьба с коррупцией в Украине сегодня напоминает спортивную рыбалку. Поймали, посмотрели, сфотографировали, отпустили, – грустно шутит Антон Усов. – Во многих рейтингах Украина занимает одно из последних мест по борьбе с коррупцией. И работы тут – непаханое поле! Потому что, если есть коррупция, значит, нет верховенства права. И инвестор сюда не пойдет", – говорит представитель ЕБРР.

Состояние инвестиционного климата, по словам Антона Усова, тоже очень тесно связано с вопросами коррупции и регулирования:

"Инвестклимат в Украине пока неудовлетворительный. Права инвесторов, к сожалению, никоим образом не защищаются. Компании, осуществляющие инвестиции, чувствуют себя у нас в стране достаточно неуверенно. У государства до сих пор остались очень серьезные рычаги давления на бизнес, и нет какого-то беспристрастного органа, который может эту ситуацию регулировать. Институт бизнес-омбудсмена, который был недавно создан при участии ЕБРР, регулярно выявляет многочисленные факторы неправомерного воздействия на субъекты бизнеса. Статистика очень неприятная, и я не могу сказать, что она идет на убыль", – говорит представитель ЕБРР.

Кроме того, Антон Усов высказал опасения относительно того, что реформы в Украине могут замедлиться:

"Несмотря на то, что у нас есть успехи по отдельным областям, к сожалению, очень многие вопросы остаются нерешенными. И желание что-то менять, реформировать – оно неочевидно. Пару недель назад ЕБРР высказал опасение, что успешное размещение Украиной еврооблигаций – впервые с докризисного периода! – может ослабить желание продолжать реализацию реформ. Ведь международные организации вкладывали в Украину деньги под гарантию реформ, а теперь появилась возможность привлекать деньги без обязательств осуществлять эту реформаторскую работу. Это несколько расхолаживает. Потому что мы так устроены: если дамоклов меч над нами не висит, мы начинаем работать медленнее".

"По-старому все равно уже не будет"

И в завершение о том, можно ли было обойтись без таких болезненных и дискуссионных реформ.

"Наша страна нуждается в значительных изменениях. Нам нужно еще во многих сферах отойти от советской системы и внедрить современную модель управления, прозрачную, эффективную и простую для восприятия всеми гражданами. Такая система сделала бы невозможным злоупотребления властью и пресекла бы на корню проявления коррупции. Это основная задача правительства, которое, по сути, выполняет решения, принятые гражданами на Майдане", – говорит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Люди должны понять одну важную вещь. Жить в парадигме старой системы уже не получится. Пусть даже все останется по-старому – так, как раньше, уже не будет никогда. Если ничего не менять, будет только хуже и хуже. А вот реформы, которые сейчас разрабатываются, принимаются на законодательном уровне и внедряются в жизнь, как раз позволят избежать ухудшения ситуации", – уверен первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"Реформы вовсе не всегда направлены на то, чтобы раздать людям новые деньги или облегчить им поиск работы. Реформы – это нахождение некоего баланса между нашими возможностями и системы, в которой мы живем. Мы во многих сферах еще находимся в "совке". Но постепенно переходим к институтам, которые приближаются к европейским", – считает ученый-экономист, член-корреспондент АТН Александр Пасхавер.

Источник: segodnya.ua



