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Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской
Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская до сих пор остается гражданкой Украины.
Как пишет УП, это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата от БПП Сергея Лещенко.
В частности, из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.
"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляются Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.
Там отметили, что сами прислали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.
Сама Наталья Поклонская сообщила, что еще в 2014 году отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства России.
"21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым", - заявила она.
Стоит отметить, что 21 марта 2014 года, на момент подписания "указа" о гражданстве Поклонской, Виктор Янукович уже месяц как был объявлен в Украине самоустранившимся от выполнения обязанностей.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Донбасс, гражданство
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