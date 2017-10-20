Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской

20.10.2017 18:50

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская до сих пор остается гражданкой Украины.

Как пишет УП, это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата от БПП Сергея Лещенко.

В частности, из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляются Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами прислали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Сама Наталья Поклонская сообщила, что еще в 2014 году отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства России.

"21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым", - заявила она.

Стоит отметить, что 21 марта 2014 года, на момент подписания "указа" о гражданстве Поклонской, Виктор Янукович уже месяц как был объявлен в Украине самоустранившимся от выполнения обязанностей.

Источник: obozrevatel.com