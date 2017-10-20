Украина переходит со свинины на птицу

20.10.2017 20:10

В январе-сентябре 2017 украинские хозяйства произвели 1,64 млн тонн мяса всех видов, что на 0,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Однако потребление на душу населения сократилось на 0,4 кг. Об этом сообщает пресс-служба Экономического дискуссионного клуба.

При этом производство говядины и свинины уменьшилось на 0,1% и 1,6% соответственно. Одновременно произошло наращивание производства мяса птицы на 1,4%. При чем к 1 октября 2017 года, по сравнению с той же датой 2016 года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5%, свиней – на 9,3%, а поголовье птицы возросло на 3,2%.

Экспорт мяса и мясопродуктов за три квартала 2017 года составил 268 тыс. тонн (+23%), импорт – 156 тыс. тонн (+22%). Доля мяса птицы в общем объеме экспорта составила 79% (на 19% больше, чем годом ранее). Высоким спросом украинская птица пользовалась в Египте, Нидерландах и Ираке. Произошло и оживление внешней торговли украинской говядиной и свининой. Основными импортерами этих видов мяса являются страны бывшего СССР – Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова.

Мясной импорт, как и в предыдущие периоды, преимущественно представлен свининой и мясом птицы. При этом, импорт птицы с начала 2017 года вырос на 38%, свинины – на 11%. Импортируется мясная продукция, в основном, из Польши и Германии. Доля импорта во внутреннем продовольственном потреблении составила 10%.

Напомним, цена на свинину в Украине уже выше, чем в соседних странах ЕС – Польше, Венгрии, Румынии. В ассоциации поставщиков торговых сетей утверждают – эти страны активно поставляют мясо в Украину. При этом эксперты прогнозируют, что до конца декабря ожидается повышение цен на молоко и мясо еще на 10 – 20%.

Как поясняют специалисты, эпидемия чумы свиней, которая уже несколько лет бушует в Украине, привела к сокращению поголовья свиней, что, в свою очередь, стало причиной роста цен на мясо и мясные изделия.

Источник: segodnya.ua