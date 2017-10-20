- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто21:10
- Украина переходит со свинины на птицу20:10
- Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской18:50
- "Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой18:30
- Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде 16:50
- Гройсман подсчитал, сколько ему осталось до пенсии16:30
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой16:00
В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ
Независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) может быть создана в начале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Уже много проектов нормативных актов для реализцаии закона о государственных финансовых гарантиях наработаны, мы ожидали принятия законопроекта. Один из них - постановление правительства о создании НСЗУ. Как только президент подпишет закон №6327, мы сразу подадим проект постановления на Кабмин. Это произойдет в начале 2018 года", - сказал он.
П.Ковтонюк отметил, что, согласно принятому в четверг закону, до создания НСЗУ финансирование системы здравоохранения будет осуществляться в порядке, определенном Кабмином.
"Будет переходной период. До момента, как финансированием будет заниматься НСЗУ, я думаю, что с очень высокой вероятностью, это временно будет выполнять Минздрав. Но это будет с четким дедлайном в несколько месяцев, не дольше, пока НСЗУ не будет создана и пока все формальности не будут пройдены, пока она не будет укомплектована", – сказал он.
П.Ковтонюк сообщил, что над созданием НСЗУ работает команда из около 20 человек. Назначать руководителя НСЗУ будет Кабмин.
"Назначение будет правом Кабмина. Мы эту должность в обмен на голоса никому не обещали, дождемся создания НСЗУ", - отметил он.
Источник: bagnet.org
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, закон
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто21:10
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Украина переходит со свинины на птицу20:10
- 49-летняя Джулия Робертс изумила красотой в мини19:50
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете