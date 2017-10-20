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В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

20.10.2017 22:15
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В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) может быть создана в начале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Уже много проектов нормативных актов для реализцаии закона о государственных финансовых гарантиях наработаны, мы ожидали принятия законопроекта. Один из них - постановление правительства о создании НСЗУ. Как только президент подпишет закон №6327, мы сразу подадим проект постановления на Кабмин. Это произойдет в начале 2018 года", - сказал он.

П.Ковтонюк отметил, что, согласно принятому в четверг закону, до создания НСЗУ финансирование системы здравоохранения будет осуществляться в порядке, определенном Кабмином.

"Будет переходной период. До момента, как финансированием будет заниматься НСЗУ, я думаю, что с очень высокой вероятностью, это временно будет выполнять Минздрав. Но это будет с четким дедлайном в несколько месяцев, не дольше, пока НСЗУ не будет создана и пока все формальности не будут пройдены, пока она не будет укомплектована", – сказал он.

П.Ковтонюк сообщил, что над созданием НСЗУ работает команда из около 20 человек. Назначать руководителя НСЗУ будет Кабмин.

"Назначение будет правом Кабмина. Мы эту должность в обмен на голоса никому не обещали, дождемся создания НСЗУ", - отметил он.

Источник: bagnet.org



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, закон
 
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