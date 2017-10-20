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В МВД намерены ужесточить наказания для водителей-нарушителей

20.10.2017 09:10
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В МВД намерены ужесточить наказания для водителей-нарушителей

Представитель ведомства считает, что после ужасного ДТП в Харькове необходимо экстренно пересмотреть систему штрафования и лишения прав.

Руководитель Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины Владислав Криклий призвал немедленно внедрить фото- и видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения и изменить систему лишения прав водителей-нарушителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо с ссылкой на 24tv.ua.

"Ужасное ДТП с большим количеством погибших в Харькове, где виновной называют Алену Зайцеву. Только за 1,5 года ее "водительской карьеры" на нее было составлено 6 постановлений за нарушение Правил дорожного движения. Надо не только срочно вводить автоматическую фото-, видеофиксацию нарушений ПДД, но и изменить систему начисления баллов, которая позволила бы лишать таких горе-водителей права управления", – заявил Криклий.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ДТП в Харькове. Он выразил убеждение, что предотвратить похожие трагические случаи сможет ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 километров в час и установление драконовских штрафов за нарушение ПДД.



Теги: Донбасс, водитель, МВД, наказание
 
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