Железнодорожные грузоперевозки подорожают уже в ноябре

20.10.2017 12:30

Индексацию тарифов на грузовые перевозки ПАО «Укрзализныця» стоит ожидать в ноябре 2017 г.

Об этом заявил заместитель начальника управления тарифов департамента коммерческой работы ОАО «Укрзализныця» Александр Карначев, говорится в сообщении «Украинского клуба аграрного бизнеса».

Он отметил, что причинами повышения тарифов является рост цен на топливо и запчасти, необходимые для ремонта подвижного состава.

По словам Карначева, все аккумулированные за счет повышения тарифов средства будут выделені в специальный фонд и распределены исключительно на обновление инфраструктуры и подвижного состава.

Для справки: Государственная регуляторная служба разрешила ОАО «Укрзализныци» повысить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом на 15%. К этому планировалась индексакця на 22,5%.

Источник: agroportal.ua