Государство не собирается возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком", - глава ФГИ

21.10.2017 08:30

Украина не будет возвращать бывшим владельцам деньги за "Укртелеком", поскольку приватизация проходила по отдельно принятому закону.

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Он объяснил, почему государство обратилось в суд в связи с исками о пересмотре приватизации "Укртелекома".

"Владелец "Укртелекома" принимал на себя обязательство внести $450 млн инвестиций и построить новую сеть специальной связи и передать ее государству. Эти обязательства не были выполнены. Поскольку приватизация проходила по отдельно принятому закону, то государство не возвращает деньги за ранее приобретенное предприятие", - сказал Трубаров.

По его словам, проверка выполнения приватизационных условий проходила по состоянию на 2016 год. На этот срок обязательства не были выполнены.

И.о. главы Фонда государственного имущества считает, что повторная приватизация "Укртелекома" будет проходить согласно условиям нового закона, который уже подан в Верховную Раду. По его мнению, данный закон дает инвесторам более четкие гарантии.

В мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскания пени в размере 2,17 млрд гривен.

Источник: strana.ua