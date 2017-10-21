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Крокодильи слезы Зайцевой — не за погибшими, а от страха мыть парашу, — блогер
Елена Зайцева, чей автомобиль стал причиной гибели людей в страшном ДТП, плачет не из сожаления и соучастия к погибшим и их семьям.
Об этом пишет журналист и блогер Марина Данилюк-Ермолаева.
Преса: Ви визнаєте свою вину?
Зайцева: Нет!
Вона плаче, але сльози її крокодилячі не за жертвами ДТП. За можливістю втратити молодість за ґратами. І вийти на волю уже тітонькою з менопаузою.
Я писала про її гілуаронові губи, бо надувні губи у 20 років дуже точно вказують на відсутність інтересів у житті і уособлення себе пупом землі. А оце «нет!» фіксує чітку картинку, як недавня випускниця школи класти хотіла на загублені життя, зламані родини і майбутніх інвалідів першої групи — якщо реанімаційні потерпілі таки виживуть.
Зараз є дуже цікаві аргументи обвинувачення і адвокатів.
Перші говорять про наявність опіатів у крові.
Другі — обкатують тактику Толстошеева, про давню травму голови, про раптове погіршення здоров’я в СІЗО і те, що «це машина вбила». Можливо, навіть хочуть піти старою схемою, обкатаною корупціонерами і ВІП-чиновниками: замість СІЗО — лікарня, а там лоукостер і закордон.
Як би там не було наразі харківське ДТП дуже чутлива історія.
Про безкарність мажорів.
Про вибіркове правосуддя.
Про смертельну небезпеку на дорогах.
Про їзду на жовтий, червоний, зелений і тротуарах — без правил.
І про дєвочєк-пріпєвочєк, яким шкода не вбитих людей 28 років, а страшно мити тюремну парашу.
Це чутлива історія типу Врадіївки чи навіть Оксани Макар.
Вона уже гучніша ДТП за участю Толстошеєва.
Щоб у всіх винуватців і тих, хто прощає загрози і вбивства на дорогах — не було шансу на відмазування і втечу. Із таких не покараних епізодів потім народжуються революційні настрої. Не фейкові, як зараз під радою. А справжні.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, Харьков, погибший, ДТП
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