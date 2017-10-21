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Налоговики вводят автоматизированный весовой контроль на границе
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины заказала установку 7 весовых комплексов на трех международных пунктах пропуска.
Как говорится в сообщении ГФС, весовые комплексы должны установить до 15 декабря 2017 г. на автомобильных пунктах пропуска «Яготин» (Волынская таможня ГФС), «Чоп» и «Ужгорож» (Закарпатская таможня ГФС). Стоимость комплексов вместе с установкой — 2,29 млн грн.
Однако в ГФС отмечают, что таможне требуется не меньше 50 весовых комплексов, поэтому еще 20 должны установить в 2018 г.
По мнению директора департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ГФС Андрея Рахубы, весовой контроль ускорит прохождение таможни, минимизирует влияние человеческого фактора и упростит проверку документов.
Кроме весовых комплексов, ведомство планирует покупку сканирующих системы для осмотра грузовых авто и контейнеров.
Источник: agroportal.ua
Теги: Донбасс, вес, граница, контроль, ГФС
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