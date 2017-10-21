Налоговики вводят автоматизированный весовой контроль на границе

21.10.2017 16:50

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины заказала установку 7 весовых комплексов на трех международных пунктах пропуска.

Как говорится в сообщении ГФС, весовые комплексы должны установить до 15 декабря 2017 г. на автомобильных пунктах пропуска «Яготин» (Волынская таможня ГФС), «Чоп» и «Ужгорож» (Закарпатская таможня ГФС). Стоимость комплексов вместе с установкой — 2,29 млн грн.

Однако в ГФС отмечают, что таможне требуется не меньше 50 весовых комплексов, поэтому еще 20 должны установить в 2018 г.

По мнению директора департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ГФС Андрея Рахубы, весовой контроль ускорит прохождение таможни, минимизирует влияние человеческого фактора и упростит проверку документов.

Кроме весовых комплексов, ведомство планирует покупку сканирующих системы для осмотра грузовых авто и контейнеров.

Источник: agroportal.ua