Украинцев предупредили о резком похолодании

21.10.2017 07:50

Уже с 21 октября на всей территории страны ожидается понижение температуры.

В Украине с субботы, 21 октября, похолодает, днем ​​температура опустится до +9...+ 14 градусов. На западе Украины до +16...+18. В южной части до +20 градусов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко, передает Страна.ua.

По ее словам, в воскресенье похолодает практически на всей территории Украины, а ночью на севере температура опустится ниже 0 градусов.

"Завтра после обеда на запад придут дожди, погода ожидается комфортная. Доберутся до северных областей. На остальной территории сухо. В воскресенье запад и север очистятся от облаков, а дожди вероятные на юге, востоке. В центральных областях осадки пройдут ночью и утром 22 октября. Везде практически ночные и утренние туманы", - написала она.

В Киеве в течение дня в субботу +10...+11 градусов, в воскресенье +8...+10 градусов. Ночная температура воздуха в пределах +3...+ 6 градусов тепла.

"Дождь в столице ожидается вечером 21 октября и в ночь на воскресенье. То есть дневные часы и субботу, и воскресенье без особых осадков. Но - также периодические туманы", - отметила Диденко.