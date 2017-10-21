- В Киеве накрыли подпольный интернет-магазин оружия из зоны АТО16:30
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"15:10
- "Нафтогаз Украины" с 1 ноября поднимает цену на газ для промышленности12:50
- Як судді можуть відновити репутацію своєї професії12:30
- Світу настав кінець, – реакція європейців на смертельну ДТП у Харкові за участю Зайцевої11:50
- В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСТОЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕСТОКИМ УБИЙСТВОМ11:30
- В НАЦПАРКЕ «СИНЕВИР» ПРОВЕЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ» ОПЕРАЦИЮ МЕДВЕДЮ11:10
- Между Киевом и Одессой построят евроколею10:10
- В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция09:30
- Государство не собирается возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком", - глава ФГИ08:30
В Киеве накрыли подпольный интернет-магазин оружия из зоны АТО
В Святошинском районе столицы правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Житель столицы организовал бизнес по продаже оружия под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины", – сообщили в СБУ.
Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника, оперативники обнаружили 3 автомата Калашникова, 2 карабина, пистолет "ТТ", 2 пистолета системы "Наган", сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел, и почти 4,5 тысячи патронов различного калибра.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК, проводятся неотложные следственно-оперативные действия.
Источник: kiev.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, оружие, интернет-магазин, АТО
- Россиянин и два украинца создали канал торговли оружием
- Пресс-конференция "Правого сектора": "Мы отказались от масок и оружия. Остался лишь огнемёт" (ВИДЕО)
- В гаражном кооперативе Киева обнаружен целый схрон с оружием
- Военная прокуратура перекрыла канал поставки оружия из зоны АТО
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине
- В Одессе задержан контрактник ВМС, который намеревался везти на столичный Майдан 12 автоматов
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Дело Плотницкого передали в Киев10:30
- На Донбасі масово закривають школи і садочки09:50
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Киеве накрыли подпольный интернет-магазин оружия из зоны АТО16:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"15:10
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- В Китае найден 18-метровый скелет дракона14:30
- Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт14:20
- Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?14:10
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою