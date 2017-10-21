- В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция09:30
- Государство не собирается возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком", - глава ФГИ08:30
- Задержана украинка, пытавшаяся вывезти в Москву необычную контрабанду08:10
- Украинцев предупредили о резком похолодании07:50
- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Инвалидам АТО обещают деньги на покупку авто21:10
- Украина переходит со свинины на птицу20:10
- Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской18:50
В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция
Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который похитил 2-месячного ребенка. Трагедия случилась около 17:00 на столичной Оболони в детском саду №606.
Пока отец похищенной девочки пошел в забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщение о происшествии поступило от местного жителя в 17:20. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, быстро выходящего из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.
Приметы мужчины: одет в черную болоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.
Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в «конвертик» белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.
Источник: hvylya.net
Теги: Донбасс, Киев, полиция, младенец
- "Шахтер" после победного матча: "На сегодняшний день мы сильнее "Динамо"!
- В Донецк прибыл Хуг, а в Киев - Нуланд
- В Украине пройдет фестиваль короткометражек Future Shorts
- "Динамо" - "Шахтер" - 1:2. Победный дубль Мхитаряна
- Представители Пенсионного фонда уговорили 12 чернобыльцев прекратить акцию протеста
- Мишель Платини: Евро-2012 пройдет в Украине и Польше
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция09:30
- Из часовой башни сделали шикарный пентхаус 09:10
- В Японии создали комиксы с инструкцией действий на случай ракетного удара Северной Кореи08:50
- Государство не собирается возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком", - глава ФГИ08:30
- Задержана украинка, пытавшаяся вывезти в Москву необычную контрабанду08:10
- Украинцев предупредили о резком похолодании07:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- В 2018 ГОДУ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ22:15
- 10 украинцев арестованы в Польше: стали известны детали резонансного дела 21:50
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ21:30
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою