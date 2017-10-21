В Украину едет посланник Трампа по Донбассу

21.10.2017 20:50

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину в пятницу, 27 числа. Об этом LIGA.net сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

"Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", – сказал источник.

Сообщается, что после встречи с помощником главы РФ Владиславом Сурковым в Белграде у Волкера есть дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.