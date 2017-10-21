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В Украину едет посланник Трампа по Донбассу
21.10.2017 20:50
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину в пятницу, 27 числа. Об этом LIGA.net сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.
"Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", – сказал источник.
Сообщается, что после встречи с помощником главы РФ Владиславом Сурковым в Белграде у Волкера есть дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.
Теги: Украина, Донбасс, встреча, Дональд Трамп
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