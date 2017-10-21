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В Запорожской области на территории детского сада нашли останки мамонта
В Бердянске во время строительных работ в детском саду №1 «Солнышко», где сейчас обновляют кровлю и делают новую отмостку, под стеной старинного дома раскопали большие окаменелые останки мамонта.
Необычную находку обнаружили рабочий Дмитрий Гавриленко и руководитель бригады Игорь Бибиков. Заведующая детсадом Ирина Олейник сообщила о находке директору Бердянского краеведческого музея.
Кости перенесли в фонды, после чего обратились за консультацией к заведующей археологической лабораторией БГПУ Валентине Папановой.
Археолог подтвердила, что окаменелые кости действительно принадлежат или шерстистому мамонту, или, что более вероятно степному мамонту.
Отмечается, что возраст находки может достигать от 10 тысяч до 2,5 миллионов лет. Однако окончательный вывод сделают специалисты-палеонтологи, пишет «ПроБердянск».
Каким образом остатки ископаемого животного оказались под зданием детского учреждения — остается только догадываться. Не исключено, что при возведении здания в XIX веке строители брали глину из местных склонов. Именно в залежах глины на азовских берегах чаще всего встречаются окаменелые останки животных эпохи плейстоцена. Возможно остатки доисторического животного и попались строителям позапрошлого века в привезенной глине. Вероятно, окаменелые кости решили использовать как строительный материал в старой отмостке.
Как утверждают палеонтологи, побережье Азовского моря является настоящим палеонтологическим музеем под открытым небом.
Теги: Донбасс, мамонт, Бердянск, кости, Запорожская область
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