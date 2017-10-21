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В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСТОЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕСТОКИМ УБИЙСТВОМ
28-летний мужчина пришел в гости к знакомой пожилой женщине. Совместное застолье закончилось убийством. Утром труп хозяйки дома нашли соседи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.
Как сообщается, 19 октября около 8 часов в дежурную часть Бердянского отдела полиции обратилась жительница улицы Октябрьской, которая сообщила о трупе во дворе соседнего дома.
На территории домовладения полицейские обнаружили труп с многочисленными телесными повреждениями головы и туловища. Правоохранители установили личность умершей. Ею оказалась 60-летняя хозяйка дома.
Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность подозреваемого. 28-летнего ранее несудимого гражданина задержали.
Установлено, что накануне вечером злоумышленник пришел в гости к своей знакомой в гости. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В результате злоумышленник нанес многочисленные удары в область головы потерпевшей и ножевое ранение туловища.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Источник: bagnet.org
Теги: Донбасс, убийство, Запорожская область
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