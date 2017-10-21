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В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСТОЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕСТОКИМ УБИЙСТВОМ

21.10.2017 11:30
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В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСТОЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕСТОКИМ УБИЙСТВОМ

28-летний мужчина пришел в гости к знакомой пожилой женщине. Совместное застолье закончилось убийством. Утром труп хозяйки дома нашли соседи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

Как сообщается, 19 октября около 8 часов в дежурную часть Бердянского отдела полиции обратилась жительница улицы Октябрьской, которая сообщила о трупе во дворе соседнего дома.

На территории домовладения полицейские обнаружили труп с многочисленными телесными повреждениями головы и туловища. Правоохранители установили личность умершей. Ею оказалась 60-летняя хозяйка дома.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность подозреваемого. 28-летнего ранее несудимого гражданина задержали.

Установлено, что накануне вечером злоумышленник пришел в гости к своей знакомой в гости. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В результате злоумышленник нанес многочисленные удары в область головы потерпевшей и ножевое ранение туловища.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Источник: bagnet.org



Теги: Донбасс, убийство, Запорожская область
 
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