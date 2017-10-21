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В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
В резонансном ДТП в Харькове на улице Сумской погибли Алла Сокол и Анастасия Сокол - вдова и дочь погибшего в 2014 году сержанта ВСУ Владимира Янчука.
Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, харьковский судья Александр Мамалуй.
Янчук скончался 1 августа 2014 г. в киевском госпитале от серьезных ранений полученных во время боевых действий в зоне АТО.
"Володька промучился три недели. Осколок мины через бедро прошел в живот, вышел, отразился от внутренней поверхности плиты броника, ушел обратно в живот и все там перемолотил. С абсолютно смертельным ранением он прожил еще три недели. Его жена погибла мгновенно. Ее убил удар "Лексуса" на Сумской. Ее, и дочь. Обеих. Враз", - написал Мамалуй.
"Нету женщины, которая плакала у меня на груди на похоронах Володьки в августе 14-го, а вокруг стояли живые еще пацаны - а их нет уже, они все убиты в том же августе", - добавил он.
Напомним: в результате аварии 5 человек погибли, еще 6 получили травмы различной степени тяжести.
Теги: Донбасс, Харьков, ДТП, АТО
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