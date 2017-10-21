Задержана украинка, пытавшаяся вывезти в Москву необычную контрабанду

21.10.2017 08:10

Сообщается, что гражданка Украины пыталась вывезти из страны запчасти к самолетам АН.

Украинка пыталась вывезти из страны запасные части к самолетам АН-72 и АН-74 авиарейсом "Киев-Дубаи-Москва" стоимостью в 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Хроника.инфо с ссылкой на Страна.ua.

"Сотрудниками Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям 20.10.2017 года на таможенном посту "Аэропорт Киев (Жуляны)" Киевской городской таможни ГФС осуществлено переосвидетельствование груза, задекларированного гражданкой Украины как "запчасти" в количестве 7 мест общей стоимостью 650 евро, который перемещался рейсом "Киев - Дубаи - Москва", - говорится в сообщении.

Таможенники установили, что украинка пыталась перевезти запасные части к самолетам АН-72 и АН-74 - части рулевого механизма "сервокомпенсатор" и "триммер электрона" в количестве 12 штук. Стоимость таких товаров составляет около 10 млн грн.

"Таким образом, вышеуказанная гражданка не сделала точных и достоверных сведений о товаре, то есть скрыла наименование и назначение реального груза. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины", - отметили в сообщении.