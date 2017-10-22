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Без Зайцевої: у Харкові провели слідчий експеримент щодо смертельної ДТП
Напередодні увечері в центрі Харкова було проведено слідчий експеримент щодо смертельної ДТП за участю Олена Зайцевою, яка на своєму Lexus зіткнулася з Volkswagen Touareg. В результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули.
Як повідомляє місцеве видання "Місто", у зв’язку з цим було перекрито вулицю Сумську та Мечникова (саме тут сталася смертельна ДТП – "24").
За словами свідків, експерти, зокрема. оцінювали загальну видимість дороги, вимірювали гальмівний шлях транспортних засобів, опитували учасників ДТП, оцінювали розташування на дорозі та траєкторію руху транспортних засобів і пішоходів.
До слова, журналістка Марія Малєвська у своєму Facebook опублікувала відповідне відео.
Яка вона підкреслила, Олена Зайцева, яку вважають головною винуватицею аварії, участі у слічдому експерименті не брала.
Источник: nnovosti.info
Теги: Донбасс, Харьков, эксперимент, ДТП
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