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Без Зайцевої: у Харкові провели слідчий експеримент щодо смертельної ДТП

22.10.2017 16:10
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Без Зайцевої: у Харкові провели слідчий експеримент щодо смертельної ДТП

Напередодні увечері в центрі Харкова було проведено слідчий експеримент щодо смертельної ДТП за участю Олена Зайцевою, яка на своєму Lexus зіткнулася з Volkswagen Touareg. В результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули.

Як повідомляє місцеве видання "Місто", у зв’язку з цим було перекрито вулицю Сумську та Мечникова (саме тут сталася смертельна ДТП – "24").

За словами свідків, експерти, зокрема. оцінювали загальну видимість дороги, вимірювали гальмівний шлях транспортних засобів, опитували учасників ДТП, оцінювали розташування на дорозі та траєкторію руху транспортних засобів і пішоходів.

До слова, журналістка Марія Малєвська у своєму Facebook опублікувала відповідне відео.

Яка вона підкреслила, Олена Зайцева, яку вважають головною винуватицею аварії, участі у слічдому експерименті не брала.

Источник: nnovosti.info



Теги: Донбасс, Харьков, эксперимент, ДТП
 
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