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ДТП в Харькове: Статус водителя Touareg, который проходит как свидетель, может измениться
Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен. Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге 21 октября, пишет Радио Свобода.
Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.
"Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сказал Олег Бех.
Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться "максимально прозрачно и объективно".
Начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.
Также он отметил, что полиция ждет ответа от "государственных органов" по информации, что водитель Touareg работает в СБУ.
Источник: 112.ua
Теги: Донбасс, Харьков, водитель, ДТП, статус
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