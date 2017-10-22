Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ЕЛЕНА КРАВЕЦ ВЫШЛА В СВЕТ В СТИЛЬНОМ НАРЯДЕ ОТ АНДРЕ ТАНА

22.10.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЕЛЕНА КРАВЕЦ ВЫШЛА В СВЕТ В СТИЛЬНОМ НАРЯДЕ ОТ АНДРЕ ТАНА

Недавно в столице прошли съемки нового сезона юмористической программы Лига Смеха (1+1), на которых популярная актриса студии Квартал 95 Елена Кравец блеснула в стильном наряде.

Автором ее образа является известный украинский дизайнер Андре Тан.

Снимком со съемок Елена поделилась на своей страничке в Instagram, где также выразила благодарность Андре за потрясающее платье.

“Прошло несколько часов после съёмок второго 1/2 финала Лиги Смеха, а я все расплываюсь в улыбке до ушей! Последний раз так смеялась...дайте вспомнить....точно! на первом 1/2 финале Лиги Смеха. И отдельное спасибо Андре Тану за платье, к которому не нужны каблуки“, — написала Кравец под фото.

Свой образ Елена дополнила полусапожками черного цвета с цепочкой, колготками в сеточку и портупеей, которая придала образу сексуальность. 

Поклонники были в восторге от наряда Кравец и выражали свое восхищение в комментариях под фото. 

“Какая красивая. Супер!“, — написал один из подписчиков звезды. 

Стоит отметить, что 40-летняя актриса выглядит невероятно и этот наряд ей действительно к лицу. 

Источник: showbiz.siteua.org



Теги: Донбасс, Елена Кравец, наряд, дизайнер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх