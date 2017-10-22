Генпрокурор лично отреагирует на ситуацию с отстраненным по жалобе пьяного водителя патрульным, - Аваков

22.10.2017 15:50

Патрульный из Ивано-Франковска Леонид Гончарук, отстраненный по жалобе пьяного экс-полковника милиции, спас жизнь человека.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Вызов "попытка самоубийства" был получен поздно вечером 5 июля: мужчина висит с балкона четвертого этажа. Патрульный экипаж "Опора-151" в составе Леонида Гончарука, Кристины Гардаман и Владимира Яцива, прибыв по адресу, взломали дверь и обнаружили на балконе мужчину с петлей на шее, который уже висел снаружи и удерживался за перила балкона только одной рукой. Полицейские удержали его от падения и втащили на балкон", - написал он.

Но уже 7 октября, пишет министр, Гончарук задерживает пьяного экс-полковника милиции, после жалобы которого суд отстраняет патрульного от должности и в перспективе ему может грозить срок.

"Считаю, что это очень тревожные сигналы и нужна срочная и решительная реакция государства и гражданского общества... Вместе с Генеральным прокурором обсудил сегодня сложившуюся в Ивано-Франковске ситуацию. Благодарю за оперативность - генпрокурор лично и объективно отреагирует на ситуацию - и это важно!" - сказал Аваков.