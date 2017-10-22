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Коррупция не позволяет Украине стать процветающей страной и противостоять России
«Коррупция не позволяет Украине стать полноценной процветающей демократией и мешает ей бороться против вмешательства России», — говорится в отчете Хельсинкской комиссии США (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе).
Исследователи видят причину укоренившейся коррупции в олигархической модели управления.
«Олигархи захватили государство Украина, вытеснив коррумпированные политические партии и соревнуясь друг с другом, чтобы украсть украинские богатства», — говорится в кратком изложении документа. Именно олигархи, опасаясь потерять влияние и доступ к ресурсам, создают основное сопротивление реформам.
Несмотря на прогресс в преодолении коррупции в таких сферах как энергетика, финансовый сектор и экономическое управление, прогресс все еще не является достаточным, а скорее зыбким. В частности, тормозится судебная реформа.
«Украина должна как можно скорее создать антикоррупционный суд — финальный элемент структуры борьбы с коррупцией», — отмечают исследователи.
Очень важно — не терять темп реформ, советует Хельсинкская комиссия.
Превратить олигархов из «придворных» в «бизнесменов» можно только с помощью мощного гражданского общества.
«Чрезвычайно важно осуждать любую попытку ограничить или нанести вред гражданскому обществу», — отмечается в докладе.
Хельсинкская комиссия подчеркивает сложности в преодолении олигархической модели, потому что эта модель создавалась со времен начала обретения Украиной независимости по двум причинам:
— ограниченная либерализация экономики в первые годы независимости.
— манипуляция с ценой на газ, которая позволила олигархам накопить состояния, а в России — десятилетиями влиять на украинскую политику.
Комиссия призывает международное сообщество поддерживать Украину в борьбе против коррупции, которая может носить долговременный характер из-за укоренившейся олигархической модели.
Источник: 24news
Теги: Украина, Россия, Донбасс, коррупция, страна
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