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Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
Принятая в Украине медицинская реформа позволит врачам зарабатывать гораздо больше, чем сейчас, но и грозит потерей работы для непрофессионалов.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
В Министерстве здравоохранения поясняют, что размер доходов врачей будет напрямую зависеть от количества пациентов.
"Постепенно врачи первичного звена будут забывать такое слово, как "зарплата", и станут оперировать словом "доход", который будет зависеть от количества пациентов у врача. Также их ждут такие изменения, как свобода выбора места работы и прекращение статуса бюджетника", - объяснил замглавы Минздрава Павел Ковтонюк на пресс-конференции по разъяснению реформы.
После старта медицинской реформы врачи за каждого пациента будут получать 370 гривен от государства, а за детей и пенсионеров – в два раза больше.
Однако такое положение дел может привести к тому, что многие врачи останутся без работы из-за своих непрофессиональных действий.
"Сокращение штата будет зависеть от того, как врач лечит и есть ли у него пациенты. Я думаю, что сеть медицинских учреждений и врачей будет оптимизирована. Но все это будет происходить плавно. У нас в полтора раза больше врачей, чем в соседних странах. Поэтому можно ожидать, что какая-то часть врачей будет оптимизирована", - эксперт по медреформе Ольга Стефанишина.
При этом эксперт уверена, что в борьбе за пациента врачи не будут приписывать болезни, которых у человека нет, так как будут ответственными за то, чтобы больной смог бесплатно сдать анализы или пройти обследование.
Теги: Украина, Донбасс, реформа, медицина
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