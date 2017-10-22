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Надежда Савченко "на кураже" пустилась в пляс под песню Сердючки
Депутат Верховной рады Надежда Савченко станцевала на вечеринке, которую устроил Дмитрий Гордон в часть своего 50-летия. Нардеп плясала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". Видео на своей странице в Facebook опубликовано пиар-директором певца MONATIK Юлиею Яценко.
"Все. Больше выкладывать ничего не буду сегодня. Только последнее: Надежда Савченко на кураже", — написала она.
В комментариях под видео пользователи сети разошлись во мнениях. Одни хвалили Савченко за то, что она очень хорошо передала стиль Сердючки. Другие же пытались осуждать Савченко, вспоминая ее голодовку. Но "защитники" нардепа утверждали, что она такой же человек, как и все, и имеет право на человеческие радости.
Напомним, Надежда Савченко считает, что Запад должен признать Россию страной-агрессором, однако этого не сделает.
Кроме того, Савченко считает, что миротворцев ООН нужно размещать на украино-российской границе на участке Луганской и Донецкой областей, а не на линии разграничения.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, ООН, Надежда Савченко, нардеп
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