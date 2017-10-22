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Навіщо кумі Порошенка сумочка за 17 мінімальних пенсій
В об’єктив Знай.ua потрапила сумочка народного депутата від пропрезидентського блоку ББП Оксани Білозір. 60-річна кума Президента Порошенка днями з’явилася в Раді з брендовою сумочкою за 25 тис. гривень.
Як вдалося дізнатися виданню, ця сумка – від VALENTINO ORLANDI. В Україні подібний жіночий аксесуар знайти не вдалося. Але у Росії схожа сумка коштує майже 50 тис. рублів – це майже 25 тис. гривень.
Як часто ви бачили 60-річну жінку в Україні з сумочкою за 25 тисяч гривень? Це дуже рідкісне видовище, погодьтеся. Нагадаємо, що зовсім недавно вступила в силу пенсійна реформа, за якою мінімальна пенсія на даний момент становить 1452 гривні. Тобто середньостатистичної української бабусі потрібно відкласти 17 своїх пенсій, щоб придбати такий товар.
Хоча, цілком можливо, Оксані Білозір й не довелося викладати подібну суму грошей. Своїми роздумами з цього приводу з нами поділилася український дизайнер Tina Van Guten.
«Подібну сумочку також можна купити у стоковому магазині за зовсім інші гроші, – розповіла нам вона. – Не знаю, наскільки народні депутати користуються стоком».
Дизайнер додала, що по фотографії дуже складно визначити якісна річ чи ні. Але також повністю не відкинула ідею, що сумочка може бути дійсно фірмовою.
Теги: Донбасс, пенсия, сумка, Порошенко
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