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Украинцам напомнили, что делать, чтобы их детей не похитили

22.10.2017 17:50
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Украинцам напомнили, что делать, чтобы их детей не похитили

Вы можете обезопасить своего ребенка от трагедии.

Вот уже третий день в Украине обсуждают резонансное событие, связанное с похищением двухмесячного ребенка в столичном детском садике. Отец оставил у входа в здание свою младшую дочь в коляске, чтобы забрать старшую, а когда возвратился, девочки уже не было. Ее похитила женщина, которая недавно потеряла своего ребенка. К счастью, младенца нашли, а похитительницу задержали. Однако от таких случаев никто не застрахован.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook напомнил, что нужно делать родителям, чтобы уберечь своих детей от похищения.

«Не испытывайте судьбу ребенка и собственные нервы! Вы не можете знать о намерениях окружающих и предусмотреть их поведение. Но вы можете обезопасить своего ребенка от трагедии! Будьте постоянно рядом, следуйте простым правилам безопасности и научите малыша!» — отметил Кулеба и выложил рекомендации.

Источник: hyser.com.ua



Теги: Донбасс, дети, похищение, украинцы
 
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