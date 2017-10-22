В Украине люди еще пользуются советскими паспортами

22.10.2017 12:10

В Украине до сих пор есть люди, которые не поменяли паспорт гражданина СССР на украинский. Об этом в интервью редакции 368.media сообщила глава управления ГМС в Одесской области Елена Погребняк.

По ее словам, периодически жители области приезжают сменить старый советский паспорт на новый.

«Даже больше вам скажу: у нас по таким отдаленным районам, как Кодыма, Сарата, люди живут с паспортами, которые еще до «красных» советских – темно-зеленые (1950-х годов)… Им пенсию выплачивают. Ко мне регулярно приходят люди с какими-то психическими отклонениями. Есть несколько клиентов, которые не получают паспорт гражданина Украины. Одна вообще требует выдать ей «паспорт мира», потому что она не признает вообще никаких стран. Непонятно, как она вообще пенсию получает», – пояснила глава регионального управления.

Чиновник добавила, что ряд лиц в области даже не регистрирует браки и вообще стоят в стороне от паспортной системы.