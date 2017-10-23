ЧТО ПРИНЕСЕТ ПАЦИЕНТАМ МЕДРЕФОРМА?

23.10.2017 07:31

На прошедшей неделе Верховная Рада все-таки приняла два закона, которые помогут начать в стране медицинскую реформ. Правда, относительно ее результатов мнения разделились. Ее противники считают, что такие меры приведут к коллапсу современной медицины, а сторонники предвещают повышение стандартов медицинской помощи.



Например, Ольга Богомолец считает, что мед реформа – фактическое физическое уничтожения огромного количества социально незащищенных граждан. Как только закон вступит в действие, тысячи украинцев окажутся отрезаны от полноценной медицинской помощи.



Правда, только врачи уровня Ольги Богомолец могут считать, что медицина в Украине бесплатная.



Так что же даст украинцам реформа?



Теперь средства из бюджета будут выделяться не на койко-места или зарплату специалистов, а на конкретные мед услуги под конкретных пациентов. Государство подписывает договоры с больницами, а уже пациенты – с докторами.



Теперь каждый пациент будет выбирать себе семейного врача, педиатра и терапевта. В работу такого врача входит ведение приема, обследование и анализы. И это врачу оплачивает государство. Чем больше пациентов ведет доктор, тем он больше заработается.





