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Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
Украинские ученые из КПИ и КНУ показали уникальный прибор, который является техническим прорывом Украины
Речь идет о приборе, который позволяет отапливать помещения без газа .
В частности, ученые нашли способ совместить бурый уголь и воду таким образом, чтобы получить мощный процесс горения, для чего также понадобится плазмотрон и электричество.
При этом они напоминают, Украина богата залежами бурого угля, который, к тому же, залегает на поверхности.
По словам аспиранта Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Николая Клочка, чтобы обогреть 250 квадратных метров жилой площади требуется три куба газа в час, что за полгода обойдется в 129 600 гривен.
Однако, благодаря их разработке, стоимость отопления можно снизить в 5,8-6, а иногда и более раз.
«Единственное условие — нужна электроэнергия. При нашем способе бензин, газ и другие виды топлива не нужны — только водо-угольное топливо», — отмечает Юрий Попиль, доцент Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.
Разработчики заявляют, что не хотят продавать идею и пытаются найти финансирование для полноценной реализации проекта в Украине.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радио Свобода
Теги: Украина, Донбасс, отопление
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