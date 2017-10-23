Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер

23.10.2017 15:00

Украинские ученые из КПИ и КНУ показали уникальный прибор, который является техническим прорывом Украины

Речь идет о приборе, который позволяет отапливать помещения без газа .

В частности, ученые нашли способ совместить бурый уголь и воду таким образом, чтобы получить мощный процесс горения, для чего также понадобится плазмотрон и электричество.

При этом они напоминают, Украина богата залежами бурого угля, который, к тому же, залегает на поверхности.

По словам аспиранта Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Николая Клочка, чтобы обогреть 250 квадратных метров жилой площади требуется три куба газа в час, что за полгода обойдется в 129 600 гривен.

Однако, благодаря их разработке, стоимость отопления можно снизить в 5,8-6, а иногда и более раз.

«Единственное условие — нужна электроэнергия. При нашем способе бензин, газ и другие виды топлива не нужны — только водо-угольное топливо», — отмечает Юрий Попиль, доцент Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Разработчики заявляют, что не хотят продавать идею и пытаются найти финансирование для полноценной реализации проекта в Украине.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радио Свобода