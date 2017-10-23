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Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари

23.10.2017 21:32
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Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари

За словами журналіста Дениса Казанського, доволі цікаві речі відбуваються на тій частині окупованого Донбасу, яка іменує себе «ЛНР». Цілком можливо, що доволі скоро ми побачимо «державний переворот», - про це інформує видання replyua.net з посилання на допис експерта в соціальній мережі.

Зокрема, сьогодні вночі окупований Луганськ був практично повністю заклеєний доволі цікавими листівками. Не поспішайте радіти – скоріше за все, йдеться зовсім не про українське підпілля. Справа в тому, що якість друку доволі непогана – і тому недосяжна для окупованого Луганська. Везти таку велику партію листівок з контрольованої території було б дуже ризиковано, тому залишається єдиний варіант – Ростовська область. 

Здається, це продовження доволі явної тенденції – над лідером луганських бойовиків Ігорем Плотницьким вже кілька тижнів згущаються хмари. Про це свідчить і усуненні з посади «Генерального прокурора ЛНР» Заура Ібрагімова, який був однією з опор влади Плотницького. Після того, як Ібрагімов втратив свою посаду, позиції Плотницького сильно ослабли. «Міністерство державної безпеки ЛНР» з ним вже давно у доволі напружених стосунках, тому єдиним козирем ватажка терористів був саме Ібрагімов. Що ж, все це – доволі погані знаки для Плотницького, - наголошує Казанський. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Плотницкий
 
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