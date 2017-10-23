- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому19:12
- Украинский город захлестнула волна самоубийств детей18:31
Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
За словами журналіста Дениса Казанського, доволі цікаві речі відбуваються на тій частині окупованого Донбасу, яка іменує себе «ЛНР». Цілком можливо, що доволі скоро ми побачимо «державний переворот», - про це інформує видання replyua.net з посилання на допис експерта в соціальній мережі.
Зокрема, сьогодні вночі окупований Луганськ був практично повністю заклеєний доволі цікавими листівками. Не поспішайте радіти – скоріше за все, йдеться зовсім не про українське підпілля. Справа в тому, що якість друку доволі непогана – і тому недосяжна для окупованого Луганська. Везти таку велику партію листівок з контрольованої території було б дуже ризиковано, тому залишається єдиний варіант – Ростовська область.
Здається, це продовження доволі явної тенденції – над лідером луганських бойовиків Ігорем Плотницьким вже кілька тижнів згущаються хмари. Про це свідчить і усуненні з посади «Генерального прокурора ЛНР» Заура Ібрагімова, який був однією з опор влади Плотницького. Після того, як Ібрагімов втратив свою посаду, позиції Плотницького сильно ослабли. «Міністерство державної безпеки ЛНР» з ним вже давно у доволі напружених стосунках, тому єдиним козирем ватажка терористів був саме Ібрагімов. Що ж, все це – доволі погані знаки для Плотницького, - наголошує Казанський.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Плотницкий
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому19:12
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы