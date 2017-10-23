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Когда в Украине начнется Рождественский пост
Рождественский пост у православных християн начинается в 2017 году 28 ноября
Ежегодно Рождественский пост начинается в одно и то же время (28 ноября) и заканчивается 6 января. Этот пост считается последним в году и готовит тело и душу к одному из главных праздников Рождеству Христову.
Начинается он сразу после праздника Святого апостола Филиппа, почему и называется, другими словами Филипповым постом, (в Церковном уставе именуется Четыредесятницей). Посту предшествует заговенье. Согласно православной традиции, если заговенье приходится на среду или пятницу (постные дни), то его переносят на день вперёд. В последний день перед постом разрешается употреблять скоромную пищу (мясо и молочные продукты).
Весь пост верующие условно делят на три этапа, в зависимости от которых и меняется питание:
- с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца),
- с 20 декабря по 1 января,
- со 2 по 6 января.
Особенности Рождественского поста
Во период поста церковь не проводит венчания и крещение, также не рекомендуется назначать свадьбы на этот период, поскольку время поста – это период покаяния и молитвы, этому и следует посвятить себя в эти ответственные дни.
Рождественский пост 2017-2018 – питание по дням
С 28 ноября по 19 декабря:
- Понедельники, среды и пятницы – сухоядение. В пищу употребляется только "сырая" пища, не прошедшая термическую обработку. Разрешаются овощи, фрукты, орехи, грибы, мед.
- Вторники и четверги – горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.
- Субботы и воскресенья – к меню, которого следует придерживаться во вторник и четверг, добавляется рыба и вино.
На этот период выпадает праздник Введение во храм Пресв. Богородицы. В честь этого события происходит послабление поста – разрешается вкушать рыбу, вино, горячую пищу с маслом.
С 20 декабря по 1 января:
- Понедельник, среда, пятница – только сухоядение.
- Вторник, четверг и все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.
Со 2 по 6 января:
- Понедельник, среда (2.01) и пятница (4.01) – сухоядение.
- Во вторник (1.01) и четверг (3.01) – горячая пища без масла.
- Все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.
- В канун Рождества (6-го января) – нельзя вкушать пищу до появления 1-ой звезды.
Разговляться следует сочивом – это особенное блюдо, состоящее из зерен пшеницы или риса, замоченные в воде. Сочиво подслащивают медом, добавляют туда сухофрукты, мак, изюм, орехи и др.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Рождество, религия, Рождественский пост
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