- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову13:30
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым12:45
- Перевооружение ВСУ: Муженко дал интересное интервью «Голосу Америки»12:15
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей11:48
- Морозы и дожди захватят почти всю Украину, но кому-то повезет больше11:35
- Покупка стажа для пенсии: все, что нужно знать11:00
- Украина и Польша подписали договор о строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia10:30
Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО
Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в эфире Голоса Америки заявил, что Украине в наследство от СССР достались внушительные запасы вооружения и боеприпасов. Это, по словам военного, непосредственно влияет на переход армии ВСУ на стрелковое оружие Североатлантического Альянса, то есть делает этот процесс не быстрым.
Как информирует replyua.net, Муженко заявил: «Это не настолько быстрый процесс, как бы нам хотелось того. Множество вооружений и военной техники в нашей стране – это техника бывшего СССР. Все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет проходить перевооружение украинских войск. Однако этот процесс идет вперед».
При этом Муженко привел пример, что «Укроборонпром» будет выпускать по лицензии американской компании Aerocraft штурмовую винтовку М4-WAC-47. Известно, что это оружие создано на базе AR-15, и благодаря модульной конструкции у нее предусмотрена возможность смены калибра, то есть изменяется верхняя часть карабина. Примечательно, что из такого оружия можно стрелять как патронами американского производства 5,56*45 миллиметров НАТО, так и советским 7,62*39 мм. Также руководитель Генштаба отказался назвать даже приблизительные сроки перехода Вооруженных сил Украины на калибры Североатлантического Альянса.
Теги: Донбасс, НАТО, ВСУ
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Черногория вступает в НАТО, Кремль увидел в этом "повышением градуса напряженности на континенте"
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Стабильность зависит от МВФ
- НАТО увеличивает расходы на оборону
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- На Донбассе женщину зарезали из-за ревности14:10
- Киевляне покажут в Мариуполе микроскопический зоопарк13:50
- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову13:30
- Правительство Испании пошло на жесткие меры против Каталонии13:15
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым12:45
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- В Китае нашли гриб-великан12:20
- Перевооружение ВСУ: Муженко дал интересное интервью «Голосу Америки»12:15
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- "Вирус" сепаратизма добрался до Италии11:55
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ