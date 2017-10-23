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Покупка стажа для пенсии: все, что нужно знать
Согласно последним изменениям, для выхода на пенсию украинцы смогут покупать страховой стаж в неограниченном количестве
В новом законодательстве пенсионный возраст не повышается, но появились требования к страховому стажу. Если человек официально проработал 25 лет, он сможет выйти на пенсию в 60, если же его стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст повышается до 63, а если меньше 15, тогда пенсию дадут только в 65.
С 2018 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. Уже после 2018 года требование минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на год, поэтому в 2028 году окончательным требованием для назначения пенсии будет 35 лет страхового стажа.
Как отметил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир, до принятия законопроекта о пенсионной реформе существовало ограничение на покупку всего 2 лет стажа. Теперь же этих ограничений нет.
«Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года и 9 месяцев, например, то он сможет доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить – заплатить за те периоды, когда не было взносов», – объясняет Шамбир.
Таким образом, если у человека не хватает стажа, он может пойти в отделение Пенсионного фонда и подписать соглашение о том, что он покупает недостающие месяцы, а после просто заплатить страховые взносы.
Замминистра уточнил, что сейчас минимальный страховой взнос составляет 704 грн в месяц – 22% от минимальной зарплаты в 3200 грн, но для покупки стажа эта сумма умножается на 2, в итоге, месяц стажа обойдется украинцам в 1408 грн. А за год стажа придется отдать 17 тыс. грн.
Эксперты считают, что покупка нескольких месяцев стажа довольно выгодна для украинцев. В частности, такое мнение выразил председатель бюджетного комитета общественного совета Министерства финансов Тарас Козак.
«Это выгодно, если вы покупаете 1-3 месяца. Потому что вы оплатите один раз и тут же получите пенсию, которая будет равна этому платежу. А следующие пенсии вы будете получать автоматически. Если же не купить [стаж, – ред.], то вы просто не получите пенсию», – заметил Козак.
А вот покупка года стажа и более – инициатива затратная. Потому как у людей, которые уже находятся без работы и им не хватает определенного количества времени для получения пенсии, вряд ли найдется 17 тыс. грн.
Важно понимать, что понятие «страховой стаж», которое появилось в Украине с 1 января 2004 года, не полностью соответствует понятию «трудовой страж».
Для того, чтобы рабочий месяц засчитали в страховой стаж, сумма взноса в Пенсионный фонд должна быть не меньше минимального страхового взноса (т.е. на данный момент не меньше 704 грн). Если же человек работал на половину минимальной зарплаты, тогда страховой стаж будет начисляться не за месяц, а только за те дни, за которые были уплачены страховые взносы.
В страховой стаж также входит отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а вот служба в армии сюда не засчитывается. Если вы учились в ВУЗе до 2004 г., этот период автоматически засчитается вам в трудовой и страховой стаж. А вот все, кто учился позже, таких привилегий не получат. Стоит отметить, что весь трудовой стаж, который был получен до 1 января 2004 года, будет засчитывается как страховой.
По факту, страховой стаж зависит не от количества отработанных дней или месяцев, а от того, была ли заплачена нужная сумма взносов в Пенсионный фонд, которая снимается с заработной платы при «белом» трудоустройстве.
Напомним, повышение пенсий никак не отразится на начислении субсидий этой зимой, однако их учтут в 2018 году. По словам чиновников, действия правительства никак не отразятся на ценах и инфляции, поскольку поступили в казну от самых украинском.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, реформа, стаж, пенсии
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