Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий

23.10.2017 18:15

Послы стран Группы семи приветствуют принятие медицинской реформы Верховной радой, однако отмечают необходимость ее надлежащей реализации.

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине, передает Европейская правда.

"Это законодательство является значительным шагом вперед и направлено на обеспечение лучшего обеспечения здравоохранения для всех украинцев, достижение эффективной первичной и третичной медико-санитарной помощи и искоренение коррупции", - заявили послы.

В то же время, отмечают в G7, принятие медреформы – это лишь первый шаг.

"Для обеспечения полной реализации нужна большая работа. Важно обеспечить достаточное финансирование сектора здравоохранения и необходимую поддержку Министерству здравоохранения", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении закон о медицинской реформе.

За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.

Источник: https://from-ua.com