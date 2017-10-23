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Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий
Послы стран Группы семи приветствуют принятие медицинской реформы Верховной радой, однако отмечают необходимость ее надлежащей реализации.
Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине, передает Европейская правда.
"Это законодательство является значительным шагом вперед и направлено на обеспечение лучшего обеспечения здравоохранения для всех украинцев, достижение эффективной первичной и третичной медико-санитарной помощи и искоренение коррупции", - заявили послы.
В то же время, отмечают в G7, принятие медреформы – это лишь первый шаг.
"Для обеспечения полной реализации нужна большая работа. Важно обеспечить достаточное финансирование сектора здравоохранения и необходимую поддержку Министерству здравоохранения", - говорится в заявлении.
Напомним, 19 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении закон о медицинской реформе.
За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, реформа, медицина
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