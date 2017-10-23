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Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей

23.10.2017 11:48
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Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей

После похищения младенца в Киеве многие начали обсуждать системы безопасности в детсадах и школах поскольку уже стало понятно, что преступники могут похитить любого ребенка, вне зависимости от социального статуса его родителей. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, с начала текущего года в Украине было зафиксировано около пяти тысяч случаев исчезновения детей, и это говорит о том, что каждый день в нашей стране пропадают примерно 16 детей разного возраста. За последние три года число исчезнувших детей увеличилось. В 2015 году было 4,5 тысяч заявлений о пропаже детей, в 2016 – 6 тысяч, а с начала текущего года таких заявлений было уже 5075. 

В основном, в Украине уходят из дома и не возвращаются подростки 13-17 лет – на их долю приходится около 70 процентов заявлений о пропаже. По мнению экспертов, в детсадах и школах нет нормальной системы безопасности, особенно в детсадах, а ведь каждый четвертый пропавший – это ребенок в возрасте до восьми лет. 



Теги: Украина, Донбасс, дети
 
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