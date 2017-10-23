Украина и Польша подписали договор о строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia

23.10.2017 10:30

Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян и польский министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик вчера, 22 сентября, поставили свои подписи в Меморандуме о сотрудничестве по реализации международного инфраструктурного проекта — строительству транспортного коридора Via Carpatia, передает Укринформ.

Как передает replyua.net, документ подписали в городе Перемышле, участниками церемонии также стали глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и спикер Сейма Польши Марек Кухцинский.



В интервью журналистам Омелян заявил, что Украина заинтересована в строительстве дорог и мостов, поэтому этот меморандум можно рассматривать как шаг в будущее. Украинский министр поблагодарил польских коллег за то, что обе страны ориентируются на Европу.



При этом, польский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что подписание соглашения - это свидетельство поддержки Украиной этого проекта. Анджей Адамчик добавил, что присоединение к проекту Киева позволит вписать путь Via Carpatia в сеть трансъевропейской транспортной системы TEN-T.