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Украина и Польша подписали договор о строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia

23.10.2017 10:30
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Украина и Польша подписали договор о строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia

Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян и польский министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик вчера, 22 сентября, поставили свои подписи в Меморандуме о сотрудничестве по реализации международного инфраструктурного проекта — строительству транспортного коридора Via Carpatia, передает Укринформ.

Как передает replyua.net, документ подписали в городе Перемышле, участниками церемонии также стали глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и спикер Сейма Польши Марек Кухцинский. 

В интервью журналистам Омелян заявил, что Украина заинтересована в строительстве дорог и мостов, поэтому этот меморандум можно рассматривать как шаг в будущее. Украинский министр поблагодарил польских коллег за то, что обе страны ориентируются на Европу.

При этом, польский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что подписание соглашения - это свидетельство поддержки Украиной этого проекта. Анджей Адамчик добавил, что присоединение к проекту Киева позволит вписать путь Via Carpatia в сеть трансъевропейской транспортной системы TEN-T.



Теги: Украина, Донбасс, Польша, договор
 
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